/ / Em Cuiabá, Fluminense goleia reservas do Flamengo pela Taça Rio

O Fluminense passeou na Arena Pantanal na tarde deste sábado e goleou com facilidade um time de reservas do Flamengo pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Co a esteria na Libertadores marcada para a próxima quarta-feira, o técnico Paulo César Carpegiani escalou um time com nove reservas e acabou vendo seu time perder de 4 a 0 em Cuiabá.

Marcos Junior (2), Gilberto e Pedro marcaram os gols do Fluminense, que agora lidera o grupo C da Taça Rio com 6 pontos em dois jogos. Mesmo com a derrota, o Flamengo ainda segue líder do grupo B com 3 pontos, mas pode perder a posição no complemento da rodada neste domingo e segunda-feira.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira para a estreia na Libertadores contra o River Palte, da Argentina. O jogo será no Rio de Janeiro, mas sem torcida. Já o Flu tem compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil na quinta-feira, contra o Avaí, também no Rio.

O Flamengo volta a entrar em ação pelo Carioca no próximo sábado, quando encara o Botafogo, em casa. No domingo, o Flu pega o Volta Redonda, também em casa.

A partida na Arena Pantanal mal começou e já teve rede balançando. Junior Sornorza dominou na intermediária pela esquerda e lançou Marcos Junior na entrada da área. O volante Romulo tentou cortar mas falhou feio com uma furada que acabou matando seu companheiro Léo Duarte na jogada. A bola sobrou limpa para o atacante do Flu bater cruzado e abrir o placar com apenas um minuto.

O Flamengo tentou não se abater com o gol, mas a formação alternativa escalada por Paulo César Carpegiani tinha muitas dificuldades na criação de jogadas, e sofria com a falta de entrosamento. Mesmo assim, aos cinco, a bola quase entrou. Vinícius Júnior deu belo toque para Trauco na esquerda do ataque. O lateral levantou na área e Felipe Vizeu escorou para Marlos acertar chute na trave de Júlio César.

O Fluminense, entretanto, era melhor em campo e mantinha pressão sobre a saída de bola do Fla. Aos 17, na cobrança de um escanteio pela esquerda, ampliou. Sornoza levantou na área, Trauco não consegue afastar e a bola sobra para Pedro mandar para o fundo da rede.

Com dois a zero em menos de 20 minutos, o Flamengo já mostrava sinais de desânimo, mas ainda tentava. Aos 23, Trauco fez lançamento longo e achou Vizeu na entrada da área. O atacante tocou de cabeça para Vinícius Jr., que ajeitou e mandou um balaço por cima do travessão.

O Flu chegou com perigo aos 27 com Jadson, que recebeu na área pela direita e tentou a conclusão, mas a bola subiu demais. Aos 42, Marlos recebe aberto na ponta esquerda, sem marcação, e cruza na área. Marcos Juinior acerta chute de primeira e Diego Alves defende. No rebote, Gilberto só empurra para o gol e faz o terceiro.

Carpegiani fez duas modificações no intervalo para tentar mudar o panorama da partida. Saíram Romulo e Marlos para as entradas de Jean Lucas e Geuvânio. As alterações deram novo ânimo ao Rubro-Negro, mas não foram suficientes para parar o Tricolor. Com Marcos Junior e Gilberto em grande fase, e aproveitando as falhas de marcação do lado esquerdo da defesa do Flamengo, o Flu continuou mandando no jogo e ampliou a goleada aos 10 minutos. Sornoza abriu para Gilberto completamente livre na direita, o atacante avançou e mandou na área, encontrando Marcos Junior, que entrou em diagonal e desviou de cabeça para fazer o seu segundo gol da tarde e o quarto do Fluminense.

Com 4 a 0, o Flamengo se perdeu em campo. Carpegiani ainda tirou o lateral Trauco para colocar o zagueiro Patrick, na tentativa de reforçar a marcação pelo lado esquerdo, mas sem um setor de criação e com o Flu bem postado na defesa, o Fla não conseguia chegar perto do gol adversário.

Se o jogo serviu alguma coisa para o Rubro-Negro, foi para dar ritmo ao goleiro Diego Alves, que retornou de longa ausência por lesão na última quarta-feira. O goleirão garantiu o placar até o final. Aos 31, foram duas grandes defesas. Tabela do ataque do Flu, Gilberto enfiou para Pedro, que ficou cara a cara mas parou na saída providencial do goleiro. Na sequência, Sornoza chutou de dentro da área e Diego Alves mais uma vez salvou o Fla.

Cinco minutos depois, outro lance de muito perigo. Gilberto cruzou da direita, Thuler afastou de cabeça e Marlon aproveitou o rebote e tentou o chute de fora da área. Sornoza desviou e a bola passou rente ao travessão. A situação ficou ainda mais complicada para o Flamengo aos 38, quando Cuellar recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No final, os 4 a zero ficaram barato para o Rubro-Negro.

Por Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/ass)