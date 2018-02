/ / Departamento Municipal de Desportos e ACEG de Guarantã do Norte lançam a Copa do Comercio de futsal

Esse campeonato de futsal, faz parte do calendário esportivo do município. O evento tem data prevista para iniciar no dia 15 de março. Os comércios interessados, já podem estarem retirando as fichas de inscrições e o regulamento no departamento de desportos em anexo ao ginásio Bezerrão. O congresso técnico estará acontecendo no próximo dia 05 de março, as 19:00 na Universidade Aberta do Brasil – UAB.