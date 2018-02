/ / Cuiabá joga pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira

O Cuiabá Esporte Clube enfrenta o Aparecidense (GO) na noite desta quarta-feira (21), na Arena Pantanal, a partir das 20h30, em jogo válido pela Copa do Brasil.





Quem vencer a partida classifica-se para a terceira fase, e enfrenta o Náutico (PE). Porém um empate, leva o jogo para a decisão nos pênaltis.





Vale lembrar que o Aparecidense (GO) fez o maior feito da primeira fase, ao vencer e eliminar o Botafogo (RJ), pelo placar de 2 a 1, em Goiás.





Já o Dourado se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Aimoré (RS), fora de casa, também por 2 x 1.





No último final de semana o Cuiabá venceu o Operário por 2 x 1, com time bastante modificado, em rodada válida pelo Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello 2018.





O técnico Itamar Schülle poupou a maioria dos atletas titulares, pois a prioridade atual da equipe é a Copa do Brasil.





O Cuiabá é dono de uma das melhores campanhas no futebol brasileiro em 2018. É líder do estadual, com seis vitórias, um empate e nenhuma derrota, já está nas quartas de finais da Copa Verde, além de também disputar a Copa do Brasil.