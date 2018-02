/ / Cuiabá goleia o Operário-MS e segue para próxima fase da Copa Verde

Cuiabá vence o Operário-MS por 3 a 0, no jogo de volta pela 1ª rodada da Copa Verde. A partida foi realizada na Arena Pantanal. Com o resultado o time mato-grossense segue para as quartas de final, contra o Atlético-ES, no dia 7 de Março, na casa do adversário. O jogo de volta será 18 de março, na Arena Pantanal.

Sabendo do desafio de precisar vencer por dois gols de diferença, o Cuiabá entrou em campo atacando. O time criou oportunidades, mas não conseguia finalizar e chegar com perigo ao gol do Operário.

Aos 12 minutos, o Cuiabá conseguiu um lance de perigo em uma cobrança de escanteio com Hiltinho, a bola sobrou para Bruno Alves que cabeceou para o gol, mas Pereira defendeu. O Operário tentou trocar passes no ataque, só que o zagueiro Ednei fez o desarme. Na sequência, a zaga do Operário deu bobeira e quase que Genilson abre o placar para o Cuiabá.

Enquanto o time mato-grossense buscava o gol o Operário tentava segurar a vantagem adquirida no primeiro jogo, em Mato Grosso do Sul, onde venceu por 1 a 0.

O Dourado teve uma nova oportunidade com Hiltinho que finalizou de perna esquerda, mas o goleiro Pereira fez uma bela defesa. O time continuou insistindo até que aos 34 minutos, Doda abriu o placar na Arena Pantanal. Cuiabá 1 a 0 .

Depois do gol os cuiabanos deram uma embalada Doda tocou para Jenison que chutou forte, levando perigo para o gol do Operário. O time de Mato Grosso do Sul respondeu na sequência com Jeferson Reis que mandou uma bomba de fora da área, mas o goleiro Victor estava atento e salvou o Cuiabá.

No segundo tempo o Cuiabá não voltou para brincadeira, já no primeiro minuto ampliou o placar. Weriton cruzou na linha de fundo e Jenison apareceu para marcar de cabeça. Dourado 2 a 0. Nem deu tempo do Operário respirar e em uma cobrança de falta do lateral Matheus Quaresma, o zagueiro Ednei, também de cabeça, fez Cuiabá 3 a 0.

Os dois gols sofridos em menos de 5 minutos, obrigou o Operário, que até então estava mais na defesa, a partir para o ataque. Wanderley cobrou falta, mas André Paulino cabeceou para fora. Tiro de meta para o Cuiabá.

Aos 19, o Operário teve chance de marcar o primeiro com Fernandinho que recebeu livre na área, chutou forte, mas o goleiro do Cuiabá estava ligado no lance e fez uma bela defesa. O galo tentou com Juninho que mandou uma bomba de perna esquerda, mas novamente o goleiro Victor Souza defendeu.

O Cuiabá ainda teve a chance de fazer 4º gol em uma cobrança de escanteio de Hiltinho, Ednei cabeceou, mas o goleiro Pereira salvou o Operário. A partida terminou em vitória do Dourado por 3 a 0.

Por Redação Só Notícias (foto: assessoria)