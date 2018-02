/ / Conselheiros do TCE se reúnem com Taques para conhecer 'quadro financeiro do Estado'

Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso conheceram, hoje, o atual quadro financeiro e fiscal da administração estadual, durante reunião com o governador Pedro Taques, o presidente do TCE, Gonçalo Domingos de Campos Neto, no tribunal. A equipe econômica apresentou números referentes ao repasse do duodécimo aos poderes, folha salarial dos servidores públicos, previdência, receitas e despesas; e anunciou algumas medidas que estão sendo tomadas para equalizar a arrecadação e os gastos. Os dados financeiros apresentados na reunião de hoje não foram divulgados

O governador também solicitou apoio do TCE para enfrentar a crise econômica que o Estado atravessa. O presidente Domingos Neto disse que todos os temas conversados no encontro de hoje serão discutidos na reunião do colegiado, com a presença de todos os conselheiros. Disse ainda que, como órgão de controle externo, o TCE estudará formas de contribuir com o governo e, consequentemente, melhorar a vida do cidadão mato-grossense.

O governo do Estado teve dificuldades financeiras ano passado com atrasos na redução do Duodécimo para os poderes, atrasos em pagamentos no setor da saúde, por exemplo, e está propondo um fundo emergial de controle fiscal para conter a escalada de gastos e deixar as contas em dia. O projeto está sendo elaborado e vai ser encaminhado para análise da Assembleia.

Por Só Notícias (foto: assessoria)