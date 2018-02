/ / Com maior série de vitórias da carreira, Jefferson comanda reação espetacular do Gazisehir, na Turquia

A primeira experiência internacional do meio-campo Jefferson está sendo melhor do que ele imaginava. Após deixar o Figueirense e aceitar o desafio de defender o Gazisehir Gaziantep, que estava a um ponto da zona de rebaixamento na Lig A (segunda divisão da Turquia), o brasileiro não imaginava que em cinco rodadas seu time já estaria brigando pelas primeiras posições da competição.





Desde a sua chegada foram cinco jogos e cinco vitórias, saltando da 15ª para a 4ª colocação. “Realmente a mudança de postura de todo o time foi total. O clube é grande demais para estar brigando na parte de baixo da tabela. Engatamos uma sequência de vitórias espetacular que nos colocou de volta nas primeiras colocações. Hoje estamos na zona das equipes que disputariam os playoffs, mas queremos melhorar ainda mais”, revelou.





Tendo disputado a Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado pelo Fortaleza, Jefferson se diz completamente adaptado ao país e ao futebol turco. “Estou muito feliz aqui. Já comecei a falar algumas frases no idioma local. A comida é excelente e o ambiente entre os jogadores, diretoria e torcida é sensacional. É um campeonato bastante disputado e quero fazer história aqui”.





Com a vitória do último final de semana por 2×0 sobre o Istanbulspor, Jefferson alcançou sua maior sequência de vitórias consecutivas na sua carreira profissional. “A gente fica feliz, mas são apenas números. Espero que a gente consiga continuar nessa sequência positiva em busca do nosso objetivo maior, que é o acesso”, finalizou.





O Gazisehir Gaziantep já tem compromisso nesta quarta-feira (21), contra o Eskisehirspor, fora de casa, buscando se aproximar ainda mais do líder Caycur Rizespor, que após vinte e duas rodadas possui seis pontos a mais que a equipe do brasileiro.



