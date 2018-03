/ / Com lances de R$ 16 mi, Consórcio Brasil vence concessão de estradas - veja vídeo

Redação

O Consórcio Via Brasil ganhou os dois lotes envolvendo os trechos de 111,9 km da rodovia MT-100 em Alto Araguaia (Lote 1) e de 188,2 Km da rodovia MT-320 | MT-208 em Alta Floresta (Lote 2). Na soma das duas propostas, o Consórcio ofertou R$ 16,1 milhões, bem acima dos R$ 4,6 milhões, que eram os valores mínimos previstos no edital para ambos os lotes.

Quem bateu o martelo na Bolsa de Valores foi o governador Pedro Taques (PSDB). O leilão foi realizado nesta quarta-feira (28), em São Paulo. Com isso, Mato Grosso confirmou as concessões de 300 quilômetros de rodovias estaduais. Confira no vídeo abaixo Taques batendo o martelo.

Concessão será por 30 anos. O Consórcio Via Brasil é formado pelas empresas Conasa Infraestutura S.A (Londrina –PR), Zetta Infraestrutura e Participações (São Paulo – SP), Construtora Rocha Cavalcante (Campina Grande – PB), Fremix Pavimentação e Construção (Barueri – SP), FBS Construção Civil e Pavimentação (São Paulo – SP) e CLD – Construtora Laços Detetores e Eletrônico (São Bernardo do Campo - SP).

A atual administração do Governo do Estado tornou mais eficiente o modelo de concessão, visando fortalecer a segurança jurídica, e ajudar Mato Grosso a retomar o crescimento a partir dos investimentos na melhoria da infraestrutura.

De acordo com a Sinfra, serão investidos R$ 867 milhões em novas obras e R$ 951 milhões na manutenção e na conservação dos trechos ao longo dos contratos. A Pasta pretende organizar mais uma concorrência de rodovia já em abril quando sera ofertado o Lote 3, que corresponde às rodovias MT-246, MT-343, MT-358 e MT-480 (Tangará da Serra), com 233,20 quilômetros de extensão.

A licitante Consórcio Via Brasil, representada pela corretora H. Comcor DTVM, ofertou o lance de R$ 10,05 milhões, maior valor de outorga fixa ofertado para o lote 1 (Alto Araguaia), que representa um ágio de 179,16% sobre o valor de outorga mínimo de R $ 3,6 milhões definido no edital.

Para o lote 2, (Alta Floresta), novamente o Consórcio Via Brasil foi a vencedora, ao ofertar o lance de R $ 6,16 milhões, maior valor de ohtorga fixa, representando um ágio de 516% sobre o valor de outorga mínimo de R $ 1 milhão definido no edital. (Com informações da assessoria)