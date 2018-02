/ / Com jogador expulso União de Rondonópolis perde para o CRB e dá adeus a Copa do Brasil

O União de Rondonópolis acaba de perder por 3 a 0 para o CRB de Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil, na partida realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com o resultado o CRB ficou com a vaga na próxima fase e vai pegar o Novo Hamburgo (RS).

O jogo começou pegado na Arena Pantanal. Já no primeiro lance Edson Ratinho foi derrubado pelo Wesley e o juiz marcou falta a favor do CRB. A primeira chegada com perigo também foi do visitante alagoano, Leilson do CRB, arriscou de fora da área e assustou o goleiro Rafael. O União tentou dar o troco, mas Lucas Gaúcho não acertou a pontaria e perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Na sequência o União se atrapalhou e quase deu a oportunidade do Neto Baiano abrir o placar.

O CBR impôs o ritmo de jogo e pressionou baste o União. O time de Alagoas criou boas oportunidades, mas não conseguia concluir as jogadas. O União jogando mais fechado, teve poucas chances e errou em algumas conclusões.

Aos 22 minutos o meia Renan do União cometeu uma falta grave em Serginho e foi expulso. Com um a menos, o time mato-grossense sentiu muito e na sequência sofreu o gol. Ayrton cruzou para Neto Baiano que aproveitou a bobeira da defesa e mandou pro fundo da rede. CRB 1 a 0.

Após o gol o time alagoano ganhou ainda mais confiança para partir para cima do União, que se segurou como pode. Aos 37, Leilson perdeu uma bela chance de ampliar o placar. Ele ficou cara a cara com o goleiro, bateu forte, mas a bola foi no travessão para alívio dos mato-grossenses.

Na segunda etapa o CRB começou arriscando com Leilson, que bateu firme, mas a bola saiu pela linha de fundo. A oportunidade do União veio com Alysson que disputou a bola com Boaventura e assustou o goleiro do CRB.

Com tranquilidade o CRB tocou a bola buscando espaço para chegar ao gol do União. Aos 15 minutos, a marcação do time de Rondonópolis deu bobeira, ficou de longe, enquanto Willian Santana rolou a bola no canto do goleiro Rafael, ampliando a vantagem. 2 a 1 CRB.

O união nem tinha se recuperado de mais um gol sofrido e aos 19, Marcão roubou a bola em um contra ataque na linha de fundo e Serginho não perdoou e fez CRB 3 a 0. Na sequência, aos 22, a defesa do CRB vacilou, ficou olhando de longe e Alysson chutou forte de pé esquerdo e marcou o primeiro para o União . 3 a 1 para o CRB.

O time alagoano manteve o ritmo de ataque e chegava com facilidade ao gol do time de Rondonópolis, mas o União não se entregou, em uma jogada individual Maranhão driblou vários jogadores e foi derrubado na área pelo último marcador. O juiz marcou pênalti, ele mesmo cobrou, bateu no canto do goleiro João Carlos, que se esticou todo e fez a defesa.

Com a vitória garantida CRB deu uma segurada, ainda assim estava melhor na partida e teve várias chances de marcar o quarto gol, mas as oportunidades foram desperdiçadas. A partida terminou em 3 a 1 para o time alagoano.

O Sinop também entrou em campo esta noite pela Copa do Brasil. O galo recebeu o Goías, no Gigante do Norte, perdeu por 1 a 0 e se despediu da competição.

De Mato Grosso permanece na Copa do Brasil o Cuiabá que, na primeira fase, eliminou o Aimoré (RS) e se classificou para a segunda etapa e o Luverdense que vai entrar nas oitavas de final.

Por Só Notícias/Débora Lobo (foto: assessoria/arquivo)