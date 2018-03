/ / Com Avaí embalado por duas vitórias, Judson destaca aumento de confiança antes de duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Os sucessos consecutivos diante do Juventude pela Copa do Brasil e contra o Internacional de Lages pelo Campeonato Catarinense fizeram o Avaí viajar nesta quarta-feira embalado para o Rio de Janeiro. Amanhã (quinta-feira), os comandados de Claudinei Oliveira encaram o Fluminense, às 19h15, no estádio Engenhão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.





Titular absoluto do Leão, o volante Judson enaltece a sequência de bons resultados antes de enfrentar o rival carioca. “Sempre é bom vencer, ainda mais na sequência de jogos difíceis que tivemos recentemente. O bacana que conquistamos resultados bons fora de casa também. Essas vitórias nos dão uma maior confiança em tudo que fazemos e nesse momento decisivo que estamos vivendo tanto no estadual como na Copa do Brasil é fundamental estar com essa moral elevada”, analisou o camisa 93 azurra.





Em relação ao adversário, Judson demonstra o máximo respeito. “Assim como estamos numa sequência embalada, eles também conseguiram resultados importantes recentemente. Por isso, teremos muita dificuldade, ainda mais que eles jogarão em casa. Mas, nos preparamos muito bem para esse compromisso. Sabemos que são 180 minutos. Temos que voltar com um bom resultado do Rio de Janeiro para decidirmos a classificação diante da nossa torcida”, projetou o volante.





A partida contra o Fluminense será a de número 90 de Judson pelo Avaí. Ele chegou ao clube catarinense no início da temporada de 2016 e hoje é um dos ídolos da nação azurra. “É uma marca importante para a minha carreira. Chegar a 90 jogos com a camisa do Avaí é motivo de alegria. Todos sabem do respeito e carinho que tenho por esse clube. Desejo continuar escrevendo uma bonita história com a camisa avaiana”, finalizou.





Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

