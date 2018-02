/ / Carreta carregada com duas colheitadeiras fica ‘presa’ em ponte em Mato Grosso

Uma ponte de madeira sobre o rio Coliseu, na BR-242, localizada a cerca de 30 quilômetros de Gaúcha do Norte (400 quilômetros de Cuiabá), não suportou o peso de uma Scania vermelha carregada com duas colheitadeiras e o veículo acabou encavalando as rodas traseiras. Não foi informado se alguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, a carreta com as máquinas está presa na ponte há mais de três dias. Não há confirmação de quando será retirada.

A rodovia é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Só Notícias tentou contato com a assessoria em Cuiabá, mas as ligações não foram atendidas.

Outro lado

De acordo com a assessoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso, o trecho não está sob jurisdição do órgão, que será responsável apenas pela implantação e pavimentação da rodovia e não manutenção do segmento.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)