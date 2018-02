/ / Cancelada feira comercial e agropecuária em Alta Floresta

O Sindicato Rural não realizará mais a Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Alta Floresta (Expoalta). A decisão foi tomada pelo presidente Walmir Naves Coco, juntamente com a diretoria. A entidade explica que “em todo o país, devido ao comportamento das pessoas, internet e outros fatores, as feiras são segmentadas por produtos, situações ou objetivos específicos que atendam aos seus próprios públicos.

Em nossa região não foi diferente, resistimos até o ano passado”. A partir de agora, a feira só será realizada se empresas terceirizadas mostrarem interesse. Nas edições anteriores da Expolta havia shows nacionais, exposições de produtos de empresas, leilões de gado, rodeio e show de prêmios.

Em contrapartida, o sindicato fará a 2ª Tecnoalta, evento técnico vem com uma boa aceitação dos patrocinadores e expositores, pois trata-se de uma feira diurna que além de fomentar negócios aos expositores, busca fortalecer a transferência de conhecimento, capacitando e informando os produtores através de palestras e discussões com temas voltados ao segmento agro e impulsionando a economia do município. Será entre os dias 17 e 19 de maio.

De acordo com a gerente sindical, Vilma Julião, a Expoalta recebia cerca de 6 mi pessoas por noite a expectativa é que o público continue na Tecnoalta.

Por David Murba