/ / Avião de cantor sertanejo que já morou em Sinop faz pouso forçado na base aérea no Pará

O avião do cantor sertanejo Cesar Menotti, que faz dupla com o irmão Fabiano, precisou fazer um pouso forçado na pista de Provas Brigadeiro Velloso, na base da Força Aérea Brasileira (FAB), na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, Pará (596 quilômetros de Sinop), esta tarde. Em uma rede social, ele disse que o piloto declarou emergência para pouso e que ficou tenso dentro da aeronave.

“Quero expressar aqui minha gratidão a todos os militares da Base Aérea do Cachimbo. Quando nosso avião deu pane e o piloto declarou emergência para pouso fiquei tenso, quando ele disse que tínhamos autorização para pousar na Base Aérea fiquei aliviado. Sabia que eles estariam lá”. "Essa experiência me torna mais patriota”.

Os irmãos Cesar e Fabiano moraram em Sinop, na década de 80, quando a cidade ainda era pequena. Na época, eram garotos quando o pai trabalhava na extração de ouro em garimpos na região. A revelação que eles residiram no município foi feita durante uma apresentação em Lucas do Rio Verde, em 2007.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)