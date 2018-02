/ / Atleta nascido em Peixoto de Azevedo conquista medalha no Meeting Internacional Indoor na Espanha

O atleta Almir dos Santos Júnior, de 24 anos, derrotou o campeão olímpico de Portugal, Nelson Évora, após saltar 17m35cm. Com isso, garantiu a medalha de ouro no Meeting Indoor, em Madrid. Ele também assumiu a liderança do ranking mundial da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).

Almir é natural de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). No mês passado, ele saltou 17m6cm, no Doug Raymond Invitational, um meeting internacional organizado na cidade de Kent, em Ohio, nos Estados Unidos, e obteve o índice para disputar a prova do salto triplo do Mundial Indoor em Birmingham, na Inglaterra, que ocorrerá entre os dias 1º a 4 do próximo mês. Ele superou um americano que saltou 16m42cm.

Atualmente Júnior mora em Porto Alegre (RS) e treina há sete anos no clube Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa).

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Jean-Pierre Durand)