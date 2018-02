/ / Após pausa de dois meses e meio no campeonato, Marquinhos Pedroso comemora reinício com goleada e projeta sequência na Hungria

Foram praticamente dois meses e meio sem jogo, mas neste final de semana, o Ferencvárosi retomou a rotina no Campeonato Húngaro. A última partida oficial da equipe, foi disputada no dia 9 de dezembro do ano passado.





O retorno não poderia ser melhor, goleada em casa por 5 a 2 sobre o Budapest Honvéd. Titular do time, o lateral-esquerdo brasileiro Marquinhos Pedroso, avaliou o período sem jogos e destacou a preparação feita pelo clube para este retorno ao campeonato. “Foi uma parada bem significativa, estávamos desde o ano passado sem uma partida oficial por conta da neve e do forte inverno que faz aqui na Hungria.





Acredito que aproveitamos da melhor forma essa pausa, tivemos tempo para descansar, treinar e ainda disputar alguns amistosos em outros países contra equipes de qualidade. Foi um período bastante positivo”, destacou o jogador, que possui 24 jogos com a camisa do clube.





Líder com 44 pontos, somando 13 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, Pedroso projeta a sequência da equipe na temporada. “Foi um excelente reinício, conseguimos uma ótima vitória depois de uma longa parada. Estou feliz pelo meu desempenho e da equipe, agora é seguir em frente e manter esse ritmo. Temos muitos jogos pela frente”, concluiu.





A próxima partida do Ferencvárosi acontece no sábado (03), contra o Diósgyőr.

Foto Anexada: Divulgação/Ferencvárosi

