/ / Adolescente é apreendida no Nortão transportando droga em ônibus que saiu de Sinop

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida pela Polícia Militar transportando três tabletes de maconha, em Itaúba (105 quilômetros de Sinop), ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava sendo levada em um ônibus que havia saindo de Sinop.

Consta no documento policial, que a jovem já estava sendo monitorada e durante a abordagem na rodoviária de Itaúba, os militares encontraram o entorpecente, que entregue em Peixoto de Azevedo. A menor contou que havia comprado a droga no bairro Menino Jesus. Além disso, com ela foram encontrados comprovantes de depósitos.

A jovem foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.