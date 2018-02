/ / Acusado de homicídio em União do Norte é preso pelo Garra em Sinop com arma e munições

O homem, de 33 anos, foi preso esta noite, em sua residência, no bairro Jardim Novo Horizonte, por investigadores do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA), da delegacia regional. Na casa, os investigadores apreenderam um revólver calibre 38, dez munições do mesmo calibre, 40 munições calibre 12 e outras quatro munições calibre 20.

O delegado Sérgio Ribeiro Araújo, informou, que o suspeito de assassinato já estava sendo monitorado pelo núcleo de inteligência, após o mandado de prisão preventiva ter sido expedido pela 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo. O documento judicial aponta que ele assassinou, com vários tiros, no dia 4 de dezembro do ano passado, um homem, de 28 anos, no Distrito de União do Norte.

Consta ainda nas investigações que, na data do crime, a vítima se aproximava da casa dele, à noite, quando foi surpreendido pelo suspeito que fez vários disparos com uma pistola 380. Os disparos atingiram a cabeça e tórax de Kaveki. A motivação do crime não foi apontada. O suspeito negou as acusações durante depoimento na delegacia regional para onde foi levado.

"Tivemos êxito em prender o suspeito. As investigações apontam que ele atirou na vítima depois veio para Sinop, onde se escondia desde a data do fato. Hoje, nossa equipe de investigadores estava monitorando quando ele saiu e se sentou em uma cadeira na área. Nesse momento, recebeu voz de prisão em flagrante", explicou o delegado.

Segundo a polícia, o preso deve ser conduzido ao presídio Ferrugem.

Por Redação Só Notícias (colaborou: José Carlos Araújo - foto: divulgação)