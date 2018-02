/ / Em Guarantã do Norte Policia Civil encontra 37 trouxinhas de maconha em campo de futebol

A Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT recebeu uma denúncia anônima por volta das 16h40min desta quarta-feira (07/02) dando conta que um homem teria deixado próximo a sua casa e do campo de futebol do bairro Santa Marta, um pacote azul escondido ao lado de um poste.

A equipe de investigadores da Polícia Civil se deslocou até o local mencionado. Ao chegar ao referido ponto mencionado na denuncia, foi feita uma varredura pelos policiais e os mesmos lograram êxito em encontrar um pacote enrolado com uma sacola azul contendo 37 trouxinhas de maconha já prontas para a comercialização.

A polícia civil já recebeu várias denúncias via 197 que naquela localidade há várias pessoas comercializando entorpecente próximo ao local.

O denunciante não soube informar quem era o dono da droga.

Por O Território