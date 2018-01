/ / Vereadora Edileuza comemora conquista de dez milhões de reais para Guarantã do Norte

A veterana vereadora Edileuza Oliveira Ribeiro comemora o ano de 2017 com muito entusiasmo pelas conquistas obtidas. Diversos recursos foram canalizados através do deputado federal Carlos Bezerra. Foram empenhados R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) para construção do lago. Além disso, foi disponibilizado 1.000.00 0,00 (hum milhão de reais) para custeio das atividades de saúde no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.





Também foram disponibilizados 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para compra de equipamentos para a saúde do município. Além disso, o deputado deverá viabilizar aproximadamente dois milhões de reais para recuperação de estradas na zona rural do município, mais um milhão de reais para custeio das atividades hospitalares e mais uma ambulância.