/ / Veículo roubado em Matupá é recuperado pela PM em Guarantã do Norte

A Policia Militar de Matupá/MT recuperou na data deste domingo (28-01), um veículo que havia sido roubado na última sexta-feira.

O proprietário registrou o boletim de ocorrência alegando que faz pouco tempo que mora na cidade, e que ao deixar um bar localizado no centro de Matupá acabou dando carona para três pessoas que também estavam no bar.

Segundo a vítima ao se aproximar do Atacado Machado foi informado que se tratava de um roubo, a vítima foi agredida pelos “recém amigos”, e teve o carro levado.

Sargento Aloýsio de Matupá relatou como a polícia chegou até a recuperação do veículo. “Tivemos informações que esse veículo estaria transitando em Guarantã do Norte/MT no bairro Santa Marta, então avisamos a guarnição de lá e deslocamos também em apoio, onde próximo ao lixão o qual fica localizado próximo ao referido bairro, tivemos êxito em localizar o mesmo, e agora graças a esse trabalho em conjunto da Policia Militar com a sociedade, mais uma vez, um bem está sendo devolvido para o proprietário. “, falou Aloysio.

Importante frisar que a Polícia Civil já está em posse de informações de quem são os suspeitos, tão logo deverão ser localizados.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho