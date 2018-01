/ / União e Poconé só empatam no Mato-grossense

O União de Rondonópolis acabou de empatar, em 1 a 1, com o Poconé Esporte Clube, no estádio Luthero Lopes em partida valida pela 3ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. Com o resultado as agremiações somam 4 pontos.

Anderson Ijuí abriu o placar para o União, aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas a equipe não conseguiu segurar e o Poconé deixou tudo igual. Este é o primeiro empate dos times, ambos com uma derrota e uma vitória.

O próximo desafio do União é contra o Araguaia, no Zeca Costa. Já o Poconé pega o Luverdense, no Neco Falcão, no domingo, às 16h.

Também pela 3ª rodada o Cuiabá Esporte Clube derrotou o Dom Bosco, na Arena Pantanal por 2 a 0. Genilton e Bruno Alves marcaram para o Dourado. Já no desafio entre Luverdense e Ação. O time de Lucas do Rio Verde goleou por 4 a 0.

Classificação

Cuiabá 9 pontos

Luverdense 7

Ação 6

Poconé 4

Operário VG 4

Sinop 4

Dom Bosco 4

União Rondonópolis 4

Mixto 0

Araguaia 0

Por Só Notícias/David Murba (foto: reprodução)