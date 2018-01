/ / Ucmmat passa por grandes desafios financeiros e termina 2017 fortalecida

Da Assessoria

A União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT) passou por um ano de grandes desafios financeiros, mas terminou 2017 com um saldo positivo. Com o resultado das eleições realizadas em fevereiro, onde o vereador pelo município de Acorizal, Rafael Piovezan (PP) venceu a disputa contra o vereador por Sorriso, Dirceu Zanatta (PMDB), a UCMMAT ganhou notoriedade no cenário político, pela participação recorde dos parlamentares no pleito, o que demonstrou a união dos vereadores de todo o estado, no intuito de alavancar a entidade.





Passadas as eleições, o novo presidente da UCMMAT, vereador Rafael Piovezan encontrou uma Casa com mais de 500 mil reais de dívidas, entre elas, trabalhistas, Receita Federal e fornecedores com pagamentos atrasados. “Tivemos um ano de muito trabalho, entramos na entidade sabendo da real situação, folhas salariais atrasadas, funcionários com até 10 meses de salários atrasados, além das grandes dívidas trabalhistas, mas isto não nos intimidou, tivemos êxitos em todas as negociações”, disse Piovezan.





Para o presidente, o ano de 2017 foi um ano de transição para a entidade. “Com muita luta conseguimos tirar a UCMMAT do vermelho, as dívidas trabalhistas foram negociadas e parceladas, assim como na Receita Federal e com os fornecedores. Os servidores terminam o ano recebendo o 13º salário, e apenas dois funcionários estão com folhas atrasadas, o que já foi negociado pela nossa equipe”.

A dívida com a Receita Federal impedia a UCMMAT de filiar a maioria das Câmaras, devido à falta da Certidão Negativa, hoje a realidade é outra, a entidade está em dias com suas obrigações e se encontra no período de renovação contratual com as Câmaras de todo o estado. “Nossa expectativa é que as 141 Câmaras filiem-se a UCMMAT em 2018, teremos muita coisa boa, plantamos em 2017 e iremos colher no próximo ano, a entidade inicia um novo ano renovada e fortalecida”, concluiu o presidente.