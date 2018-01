/ / Treinador do Sinop aponta falta de atitude dos jogadores após vitória sobre o Mixto no Gigantão

O técnico do Sinop Futebol Clube, Paulo Foiani, não gostou nada da atuação dos seus comandados dentro de campo, mesmo vencendo o Mixto Esporte Clube de virada, por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello, ontem à noite. Segundo ele, faltou atitude e comprometimento da equipe no primeiro tempo. Além disso, considerou a vitória como um milagre.

“Hoje foi coisa de Deus, que colocou a mão. Meu time no primeiro tempo não teve atitude. Fiquei um pouco decepcionado com isso. No vestiário, cheguei até extravasar. É a nossa vida aqui dentro. Todos dependem disso. No segundo tempo, com uma conversa e alguns ajustes houve uma melhora. O Mixto também voltou recuado e isso dificultou um pouco. A arbitragem segurando o jogo, mas a equipe teve hombridade de buscar e conseguimos virar o jogo. Infelizmente dentro do contexto geral, não estou contente com a apresentação”.

Foiani reconheceu que existem problemas internos no clube, mas preferiu não apontá-los mesmo sendo vaiado pelos torcedores que pediram a sua saída do time durante o intervalo do jogo. “Eu estou fazendo o meu trabalho e tenho as minhas convicções. Referente a minha saída é necessário ser respondido pela diretoria. O torcedor não está contente com o que está acontecendo e tem o direito de cobrar. Depois que viramos o jogo, eles voltaram a se motivar. Porém, essa falta de atitude dentro de campo também foi percebida por eles. Mesmo jogando mal, conseguimos vencer. A equipe ainda está passando por ajustes. Algumas posições ainda estão oscilando. Isso gera um pouco de dificuldade para dar entrosamento. Agora é trabalhar. Não tem outra solução”.

Ainda segundo o treinador, todas as dificuldades internas estão sendo absorvidas por ele. “Tudo é culpa do treinador. Muitas coisas que acontecem internamente não saem daqui. Não vou expor quais são os problemas. Tudo que acontece de errado é culpa do treinador. Eu estou absolvendo muitas coisas. Ainda estou feliz no Sinop e estamos batendo no peito até o fim junto com o elenco. Vamos manter assim até o fim. Nós assumimos o Sinop com o objetivo de chegar na final”.

Na próxima rodada o Sinop enfrenta o Ação, no sábado, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)