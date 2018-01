/ / Torcedor terá ingresso promocional para Sinop x Operário

Por Julio Tabile/Assessoria

A direção do Sinop está mobilizando a torcida, para apoiar o time e buscar a reabilitação diante do Operário-VG neste domingo, ás 18h10 no Gigante do Norte, pela segunda rodada do Campeonato Mato-grossense de Futebol Eletromóveis Martinello.

Um lote de ingressos com preço único de R$ 10,00 começou a ser vendido nesta sexta-feira, em duas lojas de conveniências, Gatti Conveniência, na rua dos Cajueiros, 2051 e Puro Matte, na avenida das Itaúbas, e no sábado também será comercializado na bilheteria do estádio das 8h ás 18h, e domingo das 8h às 12h. Depois deste horário o preço será de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada.

Após o revés na estreia diante do Cuiabá, 2 x 1 de virada, o time de Paulo Foiani terá três jogos em casa, e o primeiro é contra o Chicote da Fronteira que também perdeu, pelo mesmo placar, para o Luverdense na Arena.

Após o Operário, o Galo do Norte terá o Araguaia (quarta-feira, 24), e o Mixto (domingo, 28).

Dia 7 de fevereiro é a estreia na Copa do Brasil, no Gigante do Norte, contra o Goiás, em partida única.

PATROCINADORES:

Eletromóveis Martinello, Marajá, Inviolável, Gatti Conveniência, Puro Matte, Quallity Agro, DDB Agronegócios, Laboratório Santa Monica, Curado Seguros e Grupo Roberto Dorner.