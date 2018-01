/ / Tem início as obras de reforma do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo

Com recursos da ordem de R$ 2,7 milhões destinados pelo Ministério Público Estadual (Transações Penais), Governo de Mato Grosso (Emenda Parlamentar) e Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo teve início as obras de reforma e adequação da estrutura física do Hospital Regional.

A empreiteira iniciou os trabalhos pela cobertura parcial do Bloco de Internação onde todo madeiramento e o telhado será substituído. O prazo de execução das obras desta etapa é de 150 dias.

Desde que foi inaugurado em junho de 2017, há mais de 20 anos, o Hospital Regional que conta com 66 leitos jamais havia passado por uma reforma desta magnitude e o prédio já apresentava graves avarias e problemas estruturais, como na cobertura, rede elétrica, sistema hidráulico, deterioração das esquadrias (Portas e Janelas), pintura desgastada, inúmeras infiltrações, entre outras situações de precariedade observadas em praticamente todos os departamentos, repartições, blocos e setores.

A Diretora da HR, Veroní Pansera, salientou que a decadência do prédio estava sendo o principal empecilho para uma melhor funcionalidade do Hospital, pois a sua infraestrutura já não oferecia condições de trabalho aos profissionais de saúde, fator prejudicial a qualidade dos serviços públicos mantidos pelo Sistema Único de Saúde, principalmente no contexto de media e alta complexidade.

“Esses recursos são essenciais para dotarmos o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo de uma estrutura física adequada, capaz e apta para fazer frente as demandas dos cinco municípios que compõe o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Essas melhorias otimizarão a gestão hospitalar e proporcionarão maior segurança, eficiência, qualidade e humanização do atendimento ao cidadão, além de assegurar aos médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, bioquímicos e demais funcionários e prestadores de serviços um ambiente hospitalar com a logística necessária para o cumprimento de sua missão”, declarou Veroní Pansera.

Dos recursos viabilizados para execução das obras de Reforma e Adequação do Hospital Regional, R$ 1.311.000,00 são de transações penais do Ministério Público Estadual, R$ 870.000,00 de emenda parlamentar e contrapartida da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo no valor de R$ 557.000,00.

