/ / Sinop x Goiás pela Copa do Brasil será em fevereiro

A estreia do Sinop FC na Copa do Brasil 2018 será em fevereiro, numa quarta-feira (07), às 20h30.

O Galo do Norte é o mandante do confronto único, diante do Goiás. As datas foram divulgadas pela CBF nesta quarta-feira (10) à noite. A tabela detalhada com os jogos da 1ª Fase da Copa do Brasil foram definidos para dias e horários dos jogos, que ocorrerão em duas semanas, nos dias 30 e 31 de janeiro, e em 01, 06 e 07 de fevereiro.

A direção do Sinop deverá fazer algumas promoções para a venda de ingressos e acredita num grande público para enfrentar o Alvi-verde Goiano, um dos clubes mais tradicionais do Centro-Oeste.

Conforme o regulamento, o time da casa joga pela vitória na primeira fase. Empate ou derrota, classificam o visitante.

No ano passado, o Galo passou de fase, venceu o Salgueiro-PE por 1 x 0, e na fase seguinte, acabou eliminado pelo Fluminense, os jogos foram disputados no Gigante do Norte.

Esta será a quarta vez que o Galo do Norte participa da Copa do Brasil, vaga obtida com o vice-campeonato Estadual de 2017.

Além do Sinop, outros dois times Mato-grossenses também entram em campo no mês que vem. O Dom Bosco recebe o CRB de Alagoas na Arena e o Cuiabá vai até São Leopoldo no Rio Grande do Sul, enfrentar o Aimoré.

O Luverdense entra somente na 5ª fase, por ter co nquistado a Copa Verde. Nesta fase participam também os clubes que disputam a Libertadores da América.

(Foto: Julio Tabile/Arquivo) - Torcida já se mobiliza para o jogo diante do Goiás.