/ / Sinop surpreende e vence o Mixto de virada no final da partida no Gigante do Norte

O Sinop acaba de vencer o Mixto de virada, no estádio Gigante do Norte, pela 4ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. O Galo surpreendeu o advérsário e com gol nos últimos minutos e ficou com os três pontos. Com o resultado esta empatado com o Operário Várzea Grandense, ambos com sete pontos, atrás apenas do líder Cuiabá e do rival Luverdense.

No primeiro tempo o jogo começou meio conturbado, já no início da partida um jogador do Mixto se machucou e precisou ser encaminhado à unidade médica. Com a saída da ambulância o jogo ficou cerca de 10 minutos parado, até que ela retornasse ao estádio.

Bola rolando novamente e aos 11 minutos, Wanderson, o Bicudo, abriu o placar para o Mixto. Ele recebeu na pequena área, livrou a marcação e mandou para o fundo da rede.

O Sinop jogou na defensiva e não criou oportunidades e ataque. A melhor chance do Galo do Norte veio só no final da partida, em uma falta cobrada pelo Maycon, mas nada de gol.

A atuação do Sinop no primeiro tempo não agradou em nada os mais de 1.800 torcedores e os jogadores saíram vaiados de campo. Depois do intervalo a torcida voltou a cantar para empurrar o time.

O Mixto veio pressionando ainda mais e encontrou o Sinop retrancado. Com o rolar da bola o Alvinegro foi gostando do jogo e ganhando tempo para manter o resultado e conquistar os três pontos fora de casa.

Perto do final da partida o Galo esboçou uma reação, Kate fez bom cruzamento pela direita, mas não conseguiu passar pela defesa mixtense. O Maycon ainda tentou alcançar de cabeça, mas a bola ficou com o goleiro Vinícius.

O Sinop deu uma embalada, passou a impor ritmo de jogo e o Mixto deu uma recuada. Cabralzinho tentou um chute de primeira, bateu forte, mas o goleiro mixtense saiu para fazer uma linda defesa.

No finalzinho do tempo normal Cabralzinho sofreu pênalti, Junior Juazeiro cobrou e deixou tudo igual, 1 a 1.

Aos 45, em um lance embolado na pequena área a bola sobrou para Tiarinha, que não perdoou e colocou o Sinop na frente no placar, 2 a 1.

O Mixto sentiu a virada e perdeu ritmo de jogo, enquanto o Sinop, mesmo no finalzinho estava acreditando e indo em busca do terceiro gol, que acabou não saindo. Mas a vitória foi suficiente para fazer as pazes com a torcida e somar mais três pontos na corrida pelo título.

Na próxima rodada o Sinop viaja para a capital onde enfrenta o Ação (3), no sábado, na Arena Pantanal. O Mixto terá pela frente o Araguaia, a partida será no dia 5, segunda-feira, também na Arena Pantanal.

Por Só Notícias/Débora Lobo/Cleber Romero (foto: Só Notícias/Diego Oliveira)