/ / Sinop perde de virada para o Cuiabá na estreia do Campeonato Mato-grossense

Em uma reedição da final do Estadual do ano passado, Sinop e Cuiabá se enfrentaram, esta noite, na estreia do Campeonato Mato-Grossense Eletromóveis Martinello. O Galo do Norte abriu o placar, mas quem levou a melhor foi o Dourado que venceu de virada por 2 a 1.

O Cuiabá volta a campo contra o Mixto, na Arena Pantanal. Já o Sinop recebe no Gigante do Norte o Operário Várzea-grandense. Ambos os jogos serão no domingo.

A partida desta noite foi realizada na Arena Pantanal, na capital, mas o time sinopense não se intimidou e de cara, já no primeiro minuto de jogo abriu o placar em uma cobrança de falta. Maycon bateu firme para o fundo do gol. Sinop 1 a 0.

O Galo do Norte dominou os primeiros 15 minutos de partida, mas aos poucos o Cuiabá foi se entrosando e aos 20, Bruno Alves empatou a partida.

No segundo tempo o jogo começou morno, mais aos poucos o Cuiabá foi impondo o ritmo de jogo, melhorando a movimentação em campo e aos 12 minutos, chegou com perigo, mas Wadson tirou e salvou o Sinop. Aos 14, Doda chutou de fora da aérea obrigando o goleiro Naldo a se esticar para fazer a defesa. O dourado ainda ficou com o escanteio, Everton cobrou, mas a bola foi para fora.

Aos 20 minutos o Sinop tentou uma reação, em uma cobrança e falta levou perigo ao gol do Cuiabá. O goleiro Victor socou a bola para fora. Na sequência, aos 22, Marcelo Xavier , aproveitou uma bobeira do goleiro Naldo e fez a virada em cima do Sinop. Cuiabá 2 a 1.

Aos 27, em um contra-ataque o Jonata Scobar mandou a bola para fora, perdendo a oportunidade de ampliar a vantagem do Dourado.

O Cuiabá seguiu pressionando o Galo do Norte e aos 33, Doda fez uma enfiada de bola e Weverton por cobertura mandou para o gol, mas a bola bateu na trave. O Dourado ainda ficou com a sobra, mas perdeu a oportunidade de gol.

Sinop tentou se recuperar mas o Cuiabá estava atento, melhor posicionado e ficou e manteve o resultado de 2 a 1, somando os 3 pontos na tabela.

Da Redação Só Notícias (fotos: Julio Tábile/assessoria)