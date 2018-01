/ / Saúde Pública de Guarantã do Norte Avança e se Torna Referência

Guarantã do Norte já foi referencia regional na saúde pública, alguns indicadores foram referência para o estado e até em nível nacional. O descuido e a má gestão nos últimos anos levaram a saúde do município ao colapso ao ponto de alguns PSFs funcionarem com apenas 15% de seus agentes comunitários de saúde sem falar na falta de profissionais médicos, odontólogos entre outros. Medicação era coisa raríssima onde até mesmo no hospital municipal os pacientes precisavam comprar desde a agulha para tomar injeção até medicação a ser utilizada. Kits e materiais ou profissionais para realização de exames era uma falta constante.





A situação da saúde pública de Guarantã do Norte deu uma guinada tomando novo rumo com a atual administração iniciada em 2.017 que tomou medidas priorizando ações para recuperar o sistema de saúde pública do Município.





Imediatamente foram colocados medicamentos no hospital, foram contratados profissionais para as áreas deficitárias, principalmente novos profissionais médicos tanto para o hospital como para os Postos de Saúde da Família. Foram contratados Anestesista, Ortopedista, Obstetra, Clinico Cirurgião e Urologista. Vale ressaltar que o médico urologista contratado é também médico do Hospital do Câncer de Cuiabá e quando necessário faz os encaminhamentos dos pacientes para o referido hospital.





O Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário passou por uma ampla reforma interna, recebendo novos equipamentos desde os apartamentos, emergência, laboratório e centro cirúrgico.

Além da reforma no hospital municipal neste ano de 2017 foram reformadas as estruturas físicas dos PSFs Aeroporto, 13 de Maio, São Cristóvão, Araguaia e Cidade Nova. Este último recebeu também investimentos para reformulação de toda mobília com móveis encomendados sob medida, o que deverá ocorrer com todos os demais PSFs.

Uma das importantes ações para reestruturar a atenção básica do município é o seletivo para contratação de 30 Agentes Comunitários de Saúde para completar as equipes de saúde da família.

O laboratório além dos kits e materiais recebeu reforço de novos agentes para aprimorar o atendimento aos pacientes.





Duas novas e modernas ambulâncias foram adquiridas com recursos próprios do município. As antigas ambulâncias passaram por manutenção e atualmente a saúde de Guarantã do Norte tem a sua disposição cinco ambulâncias.





“Tivemos muitos avanços neste ano de 2.017 em todas as áreas da saúde pública. Adquirimos medicamentos e equipamentos, contratamos profissionais, melhoramos a infraestrutura das unidades, já começamos a cumprir as metas pactuadas e precisamos continuar focados para melhorar ainda mais nossos indicadores para recuperarmos os recursos que o município perdeu. Temos uma equipe preparada que muito colabora e com certeza vamos avançar muito mais.” Comentou Tatiane Aranda Secretária Municipal de Saúde.





“Assumimos um compromisso com nossa população que a saúde seria prioridade em nosso governo, portando não poderia ser de outra forma. Gastamos 35% da nossa receita corrente em saúde, graças a isso conseguimos esses avanços. Mas não basta gastar é preciso gastar com responsabilidade e sabedoria. Sempre dissemos que o nosso desafio é fazer mais com menos e foi o que fizemos. Neste ano de 2017 fizemos muito mais gastando menos do que se gastou em 2016. Temos sim que continuar avançando, já estamos fazendo a reforma do PSF Centro e as melhorias externas no hospital municipal. Vamos continuar fazendo os investimentos necessários até deixarmos todas as nossas unidades de saúde com condições dignas para os nossos profissionais realizarem o melhor atendimento possível a toda população’. Falou o prefeito Érico.





Assessoria