/ / Roberto Dorner diz que pretende concorrer para deputado federal

O empresário Roberto Dorner confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que tem intenção de concorrer para o cargo de deputado federal, nas eleições de outubro. Ele revelou que tem feito reuniões constantes com o comitê local do PSD e visitado municípios da região, no intuito de preparar uma pré-campanha. “A gente vê as barbaridades que estão acontecendo na política e entende que há uma perspectiva do Brasil melhorar nas próximas eleições”, afirmou.

Em 2010, Dorner concorreu para deputado federal e, com 50,4 mil votos recebidos, ficou como suplente. Em 2011, assumiu a vaga de Pedro Henry (PP) por nove meses. No final de 2013, após a prisão de Henry, reassumiu a vaga na Câmara e ficou até o final do mandato, em 2014. Por motivo pessoal, não tentou a reeleição.

“Algumas pessoas pedem sangue novo. Tivemos apenas um ano lá e as pessoas dizem que conseguimos fazer mais que outros que estão há sete ou oito anos. Precisa dar uma ‘limpada’, no intuito de entrar pessoas novas, com pensamentos bons, para o bem do nosso Estado e país”.

Ano passado, Dorner concorreu para a prefeitura de Sinop, tendo o tucano Fernando Assunção como vice. A chapa “Sinop Pode Mais” acabou ficando em 2º lugar com 20,5 mil votos recebidos.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo)