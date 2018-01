/ / Professora é atingida por golpes de faca em Peixoto de Azevedo; ex-marido é procurado

Uma professora, de 41 anos, foi deixada no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop) gravemente ferida com cortes de faca na região do tórax e abdômen, ontem à noite. De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que foi esfaqueada pelo ex-marido, em um carro (marca e modelo não informados).

A mulher relatou ainda aos policiais que pediu uma carona ao suspeito para ir até o Centro Cultural, em uma festa. Depois, a vítima voltou a entrar em contato com o ex-marido para que ele fosse buscá-la. Porém, no caminho eles teriam discutido e ele acabou a atingindo com os golpes de faca. Após isso, levou ela até o hospital e fugiu.

Segundo informações de uma soldada da PM, após a comunicação da ocorrência os policiais chegaram a fazer buscas pelo suspeito na casa dele, mas não foi encontrado.

O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Por Só Notícias/Cleber Romero (colaborou: Ediney Menezes)