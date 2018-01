/ / PRF faz maior apreensão de cigarros contrabandeados no ano; carga seria entregue em Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, esta tarde, na BR-163, nas proximidades de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, seis carretas “bitrens” carregadas com aproximadamente 240 mil pacotes de cigarros (2,4 milhões de maços) contrabandeados do Paraguai. Com base em depoimento dos suspeitos, a assessoria divulgou que a carga, avaliada em R$ 12 milhões, seria entregue em Rondonópolis.

A abordagem foi feita perto da unidade operacional da PRF, em Jaraguari. Os policiais suspeitaram de uma das carretas que seguia na frente e durante fiscalização constataram o transporte de cigarros contrabandeados nos dois reboques. As outras cinco carretas foram abordadas na sequência. Todos os motoristas foram presos.

Segundo a PRF, os seis homens que faziam o transporte do ilícito confessaram que os cigarros contrabandeados foram adquiridos no Paraguai, próximo da fronteira com o Mato Grosso do Sul e levariam para a cidade de Rondonópolis. Todos alegaram ser de Goiânia (GO) e, conforme a assessoria, pelo menos dois já foram presos por contrabando de cigarros.

Os presos, carretas e cigarros contrabandeados foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande (MS). O caso passa a ser investigado.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)