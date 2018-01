/ / Prefeitura de Novo Mundo abre processo seletivo com salário de até R$ 7 mil

A Prefeitura de Novo Mundo/MT (25 km de Guarantã do Norte/MT) abriu as inscrições para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para futura contratação de servidores em vários segmentos. São ofertadas 96 vagas e os salários variam de R$ 937 a R$ 7.3 mil.

As inscrições podem ser feitas até dia 15 de janeiro e são gratuitas. De acordo com o edital, as vagas são para os vários níveis de escolaridade, nas áreas de educação, saúde, transportes e obras públicas, além da Câmara Municipal e da estrutura administrativa.

As vagas na área de assistência social são para psicólogo, assistente social e pedagogo. Já na área de Transportes e Obras Públicas as vagas são para operador de máquinas pesadas e recepcionista. Por fim, na Câmara Municipal, as vagas são para recepcionista. Na educação, as vagas são para os cargos de motorista, merendeira, zeladora, vigia, professor, monitor e nutricionista. Já na área da Saúde as vagas são para auxiliar de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, cirurgião dentista e médico.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, prova prática para os cargos de motorista e operadores de máquinas, além da contagem de pontos por títulos para o cargo de professor e cargos de nível superior.

A prova objetiva será realizada no dia 21 de janeiro, no município. Os candidatos aprovados serão convocados a partir do dia 31 de janeiro, conforme necessidade. O processo seletivo tem validade até 31 de dezembro.

Confira aqui o edital.

Além deste processo seletivo, Mato Grosso possui 7,7 mil vagas disponíveis na administração pública, com salários variáveis entre R$ 1,8 mil a R$ 8,8 mil. A maior parte das oportunidades está assegurada nos 2 maiores municípios mato-grossenses.