/ / Prefeitura de Guarantã do Norte deverá adquirir quatro novas máquinas

O prefeito de Guarantã do Norte encaminhou nesta segunda-feira, 22 onze Projetos de Lei para a Câmara Municipal. Em um dos projetos o chefe do executivo solicitou para o exercício de 2.018, abertura de Credito Adicional Suplementar no valor de R$ 553.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS). Através desses recursos o gestor pretende realizar a compra de 01(uma) Pá Carregadeira, 01 (uma) Moto-niveladora (patrol), 01 (uma) Retroescavadeira e 01 (um) Rolo Compactador. As quatro máquinas totalizam um valor de R$ 1.373.300,00 (UM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS).





Em outro Projeto de Lei o prefeito pediu ao legislativo municipal autorização para realizar o pagamento das referidas máquinas em 25 parcelas sendo uma entrada no valor de R$ 137.300,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS) a serem pagos 30 dias após a entrega das máquinas e mais 24 PARCELAS FIXAS no valor de R$ 51.487,50 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

As máquinas serão adquiridas da empresa XGMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA. Por meio de Adesão a Ata de Registro de Preço Originada do Pregão Presencial nº 047/2017 da Prefeitura de Colniza MT.





A aquisição dos maquinários pela prefeitura de Guarantã do Norte tem por objetivo fortalecer os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura na zona rural para proporcionar boas estradas ao homem do campo. Os novos maquinários farão parte do programa de pavimentação asfáltica da cidade com a implantação do Projeto Asfalto Comunitário, onde a própria prefeitura em parceria com a sociedade estará realizando a pavimentação das ruas pactuadas.

Assessoria