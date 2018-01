/ / Prefeito destaca aumento de 27% na arrecadação no 1º ano de mandato em Guarantã do Norte

Os avanços com reformas, melhores equipamentos no hospital municipal e nas unidades básicas de saúde com investimentos de 35,7% da receita foram os principais avanços nos 12 primeiros meses de mandato do prefeito de Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan Gonçalves (PRB). Houve aumento de 27% na arrecadação anual do município.

“Investimos 35.7% da arrecadação na Saúde. Nós conseguimos reformar e comprar novos equipamentos para o hospital municipal. Entregamos duas ambulâncias durante o primeiro ano da nossa gestão com recursos próprios. Reformamos nove unidades básicas de saúde e foram feitas várias aquisições de caminhões novos para secretaria de Obras. Conseguimos aumentar em 27% do total da receita que deve fechar com mais R$ 70 milhões. A receita municipal gira entorno R$ 1,6 milhão e conseguimos aumentar para mais de R$ 1,8 milhão. Nos dedicamos muito na saúde que estava bastante precária. Tratamos com prioridade", avaliou.

Ainda de acordo com Érico Stevan, a previsão é que este ano sejam reforma das escolas municipais e inicie o asfaltamento nos bairros. “Nós já temos R$ 1 milhão em convênios assinados. Além disso, estamos adquirindo maquinário para montar uma patrulha e a usina de asfalto. Com isso, começaremos os asfaltos comunitários feitos pelo município e com parcerias com o governo do Estado. As obras devem começar em abril, assim que as chuvas pararem", acrescentou.

Por Cleber Romero