/ / Prefeito de Guarantã é destaque em Pesquisa de Gestão Pública Efiente

Vários sites de Mato Grosso estão divulgando o Ranking dos 100 melhores Prefeitos do Brasil e os que se destacaram no Estado de Mato Grosso no exercício de 2017. O Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, figura entre os gestores públicos com avaliação positiva nos quesitos de Excelência em Gestão Pública, Transparência, Responsabilidade Fiscal, Prestação de Serviços e Contas, Boas Práticas de Governança e Credibilidade junto aos Órgãos Governamentais, Poderes Constituídos e a Municipalidade. O apontamento é de pesquisa pesquisas interativas da União Brasileira de Divulgação (UBD).

Assim que assumiu a Governabilidade Guarantaense, o Prefeito Érico Stevan, vem promovendo gradativamente à implementação de vários controles externo, interno e social para otimizar a prestação dos serviços públicos e a execução de projetos, ações e obras, dentro de um padrão de qualidade e excelência que efetivamente correspondam as expectativas dos cidadãos.

Além de arrumar a casa administrativamente e resgatar a credibilidade política e financeira da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, o atual gestor tem colocado em prática o Plano de Governo 2017-2020, priorizando os setores essenciais e o cumprimento das metas na educação, saúde, infraestrutura, transporte, obras, agricultura, regularização fundiária, assistência social, esporte e lazer, turismo, entre outras áreas.

Neste contexto, a determinação do Prefeito Érico Stevan a sua equipe de governo é aproximar-se cada vez mais da sociedade civil organizada, fortalecer os vínculos institucionais com as esferas de governo e poderes constituídos para consolidação de um município mais democrático e justo.

“A nossa gestão não quer apenas cumprir a legislação vigente em se tratando de Poder Público, estamos trabalhando arduamente para que cada munícipe sinta orgulho de viver nesta cidade pujante do norte de Mato Grosso. Desta forma cumprirei meu mandato com firmeza, responsabilidade, equilíbrio e extrema dedicação, desempenhando minhas atribuições, pautado no aprimoramento dos serviços e na defesa do patrimônio público, sempre com foco na ética, moralidade, transparência e no fomento do controle social da gestão, no âmbito da administração municipal de Guarantã do Norte”, disse o Prefeito Érico Stevan.

Uma das áreas que recebeu em 2017 e continua recebendo uma atenção especial e prioritária da Prefeitura é o da saúde com investimentos relevantes e significativos na reestruturação física dos Postos de Saúde, aquisição de Ambulâncias, reaparelhamento e mobiliamento das Unidades Básicas e Hospital Municipal, contratação de novas Especialidades Médicas, Capacitação e Atualização dos Servidores Públicos, manutenção do Estoque de Medicamentos, dinamização dos Serviços de Atenção Básica e na Gestão, Humanização, Eficiência e Qualidade do atendimento a toda população. O Prefeito Érico Stevan aplicou 35,7% da receita da Prefeitura exclusivamente em Saúde.

São ações contínuas que fazem da cidade de Guarantã do Norte uma referencia em se tratando de saúde pública municipal, que por sua vez é mantida com recursos próprios, repasses governamentais e emendas parlamentares.

Por Notícia Vip