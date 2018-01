/ / Homem Bate Em Mulher Grávida E Acaba Preso Juntamente Com Um Menor Após Polícia Achar Abjetos Furtados Em Residência

Por volta do meio-dia do último domingo a Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada via 190 onde comunicante relatava que havia uma briga de casal em andamento em uma residência no bairro Horizonte II.

Rapidamente os policiais se deslocaram até o local do fato onde a vítima que está grávida relatou que seu namorado a agrediu fisicamente, desferindo tapas e chutes, e que um dos chutes veio a atingir sua barriga, causando mal-estar devido o seu estado avançado de gestação, colocando em risco a sua vida e de seu bebe bebê.

O agressor ao visualizar os policiais evadiu-se do local juntamente com um menor infrator, pulando muros e fugindo do local.

Ainda na residência outro suspeito, o qual mantinha na residência objetos que possivelmente eram produtos de furto foi abordado pela PM. Perguntado ao suspeito à origem dos objetos, o mesmo relatou ter comprado do menor infrator e que o restante dos objetos também era de propriedade do menor.

Em seguida os policiais conseguiram localizar o agressor juntamente com menor infrator na Avenida Curitiba, bairro Jardim Vitória, onde segundo denúncias anônimas, o menor infrator e o agressor estariam refugiados em uma casa.

Os dois suspeitos juntamente com o agressor foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia civil para as demais providências.

Por O Território