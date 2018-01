/ / Policia prende dois rapazes com porção de maconha em Guarantã do Norte

Na noite de terça-feira (16/01) por volta das 20h30min uma guarnição da Policia Militar, fazia ronda intensiva na Rua dos Cedros, em Guarantã do Norte/MT, no centro da cidade, nas proximidades da Praça da Cultura, quando se depararam com dois rapazes em uma motocicleta em atitudes suspeita.





Foi dada ordem que parasse e descessem da motocicleta, ao ser feito uma revista em ambos, foi encontrado dentro do capacete do condutor da Moto, João Pedro (vulgo Javali), uma porção análoga à maconha de aproximadamente 30 gramas.





O mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o menor infrator M. C. S. de 14 anos, que estava como garupa. Após ser lavrado o Boletim de Ocorrência, os dois foram conduzidos para a Delegacia Judiciária de Policia Civil, sem lesão corporal, onde ficaram a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias