/ / Polícia faz operação em Guarantã do Norte e cumpre mais de 10 mandados de prisão por envolvimento com tráfico de drogas

A operação para combater o tráfico de drogas está ocorrendo, neste momento, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). O delegado regional da Polícia Civil, Geraldo Gezoni Filho, confirmou, ao Só Notícias, que até o momento, sete pessoas foram presas, sendo cinco homens e três mulheres. Ao todo estão sendo cumpridos mais de 15 mandados de busca e apreensão. Não houve apreensão de entorpecentes.

“Nós iniciamos as investigações em setembro do ano passado. Identificamos os traficantes de Guarantã do Norte e das cidades vizinhas. Nesse período, nós identificamos 11 pessoas e colhemos provas. Três dos acusados são de Peixoto de Azevedo e o restante são residentes de Guarantã. Com as investigações ficou demonstrado que um dos indivíduos de Peixoto seria o fornecedor das drogas. Ele repassava para um traficante em Guarantã, que fazia as vendas pequenas e também vendia para outros traficantes revenderem”, disse Gezoni.

O delegado explicou ainda que número de pessoas presas deve subir já que um dos acusados é um taxista, de 39 anos, que está na cadeia de Peixoto. Ele foi pego por policiais do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) com uma porção grande de pasta base de cocaína e R$ 700, no dia 15 de novembro do ano passado. “Esse taxista é de Nova Guarita e foi buscar a droga em Peixoto e foi pego. Vamos fechar com oito pessoas presas. Mas vamos tentar prender outros envolvidos no decorrer da semana”.

Ainda segundo Gezoni, os acusados ainda serão ouvidos e encaminhados para as unidades prisionais. “Agora vamos colher mais provas e finalizar o inquérito. Após isso, encaminharemos ao judiciário. Hoje não houve apreensão de materiais. Apenas as prisões dos suspeitos”.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Diego Alexandre)