/ / Policia de Guarantã do Norte prendeu homem que assassinou chacareiro a golpe de enxada

Na tarde de domingo (07/01) por volta das 14h00min a Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi informado de que populares haviam imobilizado um elemento que tinha furtado alguns objetos em uma residência na zona rural. De imediato uma guarnição da Policia Militar juntamente com um policial civil, fora até o local.





Quando chegaram ao endereço citado o elemento Andres da Silva Cardoso (32 anos) estava imobilizado por populares, o mesmo estava de posse de uma Motocicleta Cripton de cor prata, placa NPL 8311, furtada na cidade de Peixoto de Azevedo.





A polícia já estava a procura de Andres, por suspeitar do mesmo em ter sido autor de um latrocínio ocorrido no dia 20/12/2017, em uma chácara próximo ao Bairro Cotrel, onde foi assassinado o caseiro a golpe de enxada. Ao ser interrogado o suspeito confessou ser ele o autor do crime, e ainda relatou que a motocicleta roubada da vitima, ele havia levado no mesmo dia do crime, para a cidade de Terra Nova do Norte/MT e trocada por droga em uma boca de fumo daquela cidade.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias