/ / Policia Civil encontra acampamento do suspeito de matar esposa no Jardim Vitória em Guarantã do Norte

Por volta das 11 horas do último domingo (21/01) a equipe da Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT juntamente com o GARRA (Grupo Armado de Resposta Rápida) se deslocaram para a linha 31 zona rural de Guarantã do Norte.

A denúncia era que naquela localidade foi visto por um dos moradores um homem com atitudes suspeitas. Os policiais civis adentraram a mata e encontraram o acampamento do suspeito de cometer o homicídio na última quarta-feira (17/01) no Jardim Vitória.

Ao chegarem ao local do Acampamento, os policiais só encontraram a barraca e os pertences dos suspeitos, pois o mesmo ao ouvir os policiais conseguiu apreender fuga, adentrando ainda para dentro da Mata.

No local foi encontrado vários objetos e roupas do suspeito, inclusive a roupa suja de sangue que o mesmo usou no dia do homicídio.

A polícia civil continua no cerco a procura do suspeito.

Por O Território