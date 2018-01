/ / Policia apreende varias armas e munições em Guarantã do Norte

Na tarde de quinta-feira (04/01) a Policia recebeu uma ligação anônima onde o denunciante informava que, em uma chácara próxima ao bairro Cotrel em Guarantã do Norte/MT na residência havia um vasto armamento.





Os policias Militar e Civil com apoio da Força Tática e do Garra, foram até o local indicado e ao chegarem, se depararam com uma oficina de conserto de armas, ao fazerem uma revista autorizado pelo proprietário foram encontrado varias espingarda revolver e um fuzil e uma grande quantidade de munições de vários calibres. O acusado disse que, partes das armas são de clientes.





A oficina é do senhor José Paião, mais conhecido como Zé Armeiro, o mesmo exerce esta atividade por mais de 25 anos no município e é muito bem vista pela sociedade. Todo o armamento de diferentes calibres e as munições, apreendidas foram levada para a delegacia, juntamente com o Senhor Paião.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias