Clube paulista perdeu zagueiro Mina e pensa em pagar R$ 20 milhões pelo defensor gremista

Por Correio do Povo

Palmeiras estaria disposto a tirar Geromel do Grêmio | Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Flickr / Divulgação / CP

Todo início de temporada algum clube brasileiro tenta tirar o zagueiro Pedro Geromel do Grêmio. O Palmeiras, que vendeu o colombiano Mina para o Barcelona, segundo a imprensa paulista, estaria disposto a pagar R$ 20 milhões pelo defensor, que no ano passado foi o capitão gremista no título da Libertadores da América.

O presidente Romildo Bolzan Jr, no entanto, já declarou que não aceita nem conversar sobre uma possível saída do zagueiro. Em entrevista recente a um canal de televisão, Geromel ressaltou que tem contrato com o Tricolor até 2019 e está feliz em Porto Alegre.

Bolzan, aliás, está mais focado nas chegadas do que nas saídas. Com a contratação de Mina pelo Barcelona, as atenções do time espanhol em Arthur diminuíram justamente pela cota de estrangeiros. Dessa forma, uma possível negociação pelo volante gremista pode ficar para mais adiante. O mandatário do Grêmio revelou que deseja contratar mais um centroavante, um atacante de lado e um meia.