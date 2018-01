/ / Mulher invade residência de agente prisional para furtar arma e acaba presa pelo proprietário em Guarantã do Norte

A Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi informada via 190 onde a vítima relatava que na última quarta-feira por volta das 18h45min sua residência no Bairro Aeroporto teria sido invadida e furtada. A residência possui um sistema de vídeo monitoramento onde foi possível identificar a suspeita Suzielle Soares invadindo a residência.

O proprietário da residência identificou a suspeita e conseguiu localizar a mesma próxima a sua residência. A polícia militar se fez presente e fez a detenção da mesma.

Segundo Suzielle a mesma foi orientada pelo suspeito Matheus a entrarem na residência para furtar uma arma, pois a casa pertence ao agente prisional.

Suzielle e Matheus foram conduzidos para a delegacia de policia civil para as demais providencias.

Por O Território