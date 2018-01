/ / Mulher é vítima de homicídio em Guarantã do Norte

Na tarde da quarta-feira (17/01), uma mulher de 30 anos, foi vítima de um homicídio, que ocorreu na Rua Boa vista, no Bairro Jardim Vitória em Guarantã do Norte/MT, a vítima recebeu vários cortes no pescoço ocasionado por arma branca (faca).





O crime ocorreu por volta das 16:40, segundo informações extras oficiais a vítima Edilene Coelho Santos (30 anos) ela estava separada do seu esposo e o mesmo não aceitava a separação e já havia feito varia ameaças, temendo pela sua vida, ela conseguiu uma medida protetiva, mas de nada valeu. A mesma já tinha vindo da cidade de sorriso para tentar uma nova vida em Guarantã do Norte.





Edilene tinha duas crianças, uma de seis anos e uma bebezinha de apenas 20 dias de idade, as crianças estão aos cuidados do conselho tutelar. Após tirar a vida da ex-mulher o criminoso tomou rumo ignorado. O corpo está na Funerária Pax Memorial e passará por necropsia pelo médico legista, só após será liberado para o ato fúnebre. A Polícia foi acionado e realizou diligencia, mas até o fechamento da matéria não havia encontrado o autor do assassinato.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: divulgação)