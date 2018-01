/ / Mulher e roubada e sofre tentativa de abuso sexual em Guarantã do Norte

No inicio da madrugada de domingo (21/01), por volta da 01h50min a Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada, via 190, onde o comunicante informou que uma mulher havia sido agredida em um bar, na Avenida das Laranjeiras, ao chegar no endereço citado os policiais encontraram uma mulher de 29 anos com vários hematomas.