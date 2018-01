/ / Maya Müller dá a receita para queimar as calorias das festas de fim de ano: “Muito sexo”

A musa tatuada diz que para funcionar a atividade tem que ser demorada

Tem coisa melhor do que as comidas e bebidas de Fim de ano? Esta é a época que as pessoas mais enfiam o pé na jaca, deixando a dieta de lado. Maya Müller, a musa tatuada, foi uma delas. Mas ela já sabe como queimar as calorias consumida durantes as festas: “Muito sexo”.

“Vi várias pesquisas que dizem que o sexo emagrece. Então minha receita é praticar a semana toda. Pelo menos duas vezes por dia para poder queimar todas as ‘jacadas’ deste fim de ano”, conta a beldade.

Ela diz que o melhor é não ter pressa e caprichar nas preliminares:

“Li que tudo no sexo emagrece. Beijo na boca, as preliminares... Então não vale rápido, tem que demorar. Unir o útil ao agradável”, revela a beldade, aos risos.





Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Québec, no Canada, revela que praticar relação sexual durante uma hora por semana corresponde à queima das mesmas calorias gastas durante 30 minutos de corrida.





Foto Camilo Santa Elena/ VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista