/ / Lateral que atuava no futebol carioca é o novo reforço do Sinop

A direção do clube acertou a vinda do lateral direito Wander Pereira Martin, 25 anos. Ele atuava no futebol carioca, onde defendeu equipes como Bom Sucesso e Americano de Campos.

A chegada do jogador foi um pedido do treinador Paulo Foiani. De acordo com a assessoria, Wender já foi integrado ao grupo e treina desde sexta-feira. Ele disputa a posição com o também lateral Everton.

O novo contratado deverá estar à disposição do treinador para o jogo de quarta-feira, quando o Sinop estreia no Campeonato Mato-grossense diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, na capital.

O Galo do Norte realizou cinco amistosos durante a pré-temporada que começou no dia 6 de dezembro com a apresentação do grupo. Foram cinco vitórias e nenhum gol sofrido.

Destaque para o amistoso interestadual diante do Vilhenense, de Rondônia, onde o Sinop venceu por 3 a 0. Também foram realizados dois jogos contra o Luverdense vencidos por 5 a 0 e 1 a 0; uma goleada de 7 a 0 contra o Grêmio Sorriso; mesmo resultado (7 a 0) contra o Combinado Amador da cidade.

No dia 7 de fevereiro, tem Sinop e Goiás pela Copa do Brasil.

Da Redação Só Notícias (foto: assessoria)