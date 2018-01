/ / Jovem é preso com dois tabletes de maconha e 19 porções de cocaína

Policiais militares da Força Tática e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) prenderam um jovem, de 18 anos, em uma residência na rua Chile, no bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo, esta madrugada. No imóvel foram encontrados dois tabletes de maconha, 19 porções de cocaína, R$ 57 e uma balança.

A prisão ocorreu após monitoramento do setor de inteligência das duas forças policiais. De acordo com um major da PM, o acusado era de Marcelândia onde também comercializava entorpecente e estava em Peixoto, há pouco dias, cometendo o mesmo crime. As ações dele foram acompanhadas pelos policiais que conseguiram fazer a abordagem e a prisão.

O rapaz foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e deve responder por tráfico de drogas. Ele será ouvido e encaminhado para uma unidade prisional. O local ainda não foi definido.

Por Cleber Romero (foto: Ediney Menezes)