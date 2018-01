/ / Homem sofre atentado de homicídio na zona rural de Guarantã do Norte

Nos primeiros minutos desta quinta-feira (04/01), a Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT, recebeu um comunicado da atendente do Hospital Municipal, onde relatava que uma pessoa havia dado entrada, no hospital para receber os cuidados médicos, já que o mesmo apresentava ferimento provocado por arma de fogo.





Os policiais foram até a unidade de Saúde e ao interrogar a vitima o Senhor Jorge Santos Oliveira (64 anos), o mesmo relatou aos policiais que, estava, vendo uma terra na cabeceira do rio Braço Sul, quando uma pessoa que ele não identificou de quem se tratava aproximou e lhe deu um tiro.





Segundo a vítima, não soube precisar sobre o motivo que essa pessoa lhe desferiu o tiro, a Policia Militar, lavrou o Boletim de ocorrência e encaminhou o caso para a Delegacia Judiciária de Policia Civil, que passará a investigar o caso. A vítima segue internada recebendo os cuidados médicos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias