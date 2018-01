/ / Homem fica gravemente ferido em colisão entre carro e moto entre Matupá e Peixoto de azevedo; motorista foge

A colisão envolvendo um VW Polo prata, com placas de Sinop, e uma Sundown Hunter preta ocorreu, ontem à noite, na BR-163 próximo a Matupá. O motociclista, identidade não revelada, ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado em uma ambulância em estado grave ao hospital de Peixoto de Azevedo.

A Polícia Militar informou, que foi acionada por populares e ainda não há muitos detalhes sobre o acidente, porém, realizaram buscas ao motorista do carro que fugiu sem prestar socorro a vítima.

Com o impacto o carro ficou com o para-brisa trincado e a lateral esquerda praticamente arrancada. A moto teve o pneu estourado e o aro retorcido, além de ter ficado com a parte frontal destruída. A polícia está investigando as circunstâncias da colisão.

Da Redação com Só Noticias (Fotos divulgação)